На дорогах Петербурга наблюдается аномальное затишье

Такого низкого максимума загруженности не было с лета.

В среду, 30 октября, на дорогах Петербурга наблюдается затишье. Утром и днем максимальная загруженность городских улиц составила 4 балла, что на 1 балл меньше, чем вчера, и на 2 балла меньше, чем обычно. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Пробки".

По одной из версий, машин стало меньше из-за школьных каникул. Кроме того, петербуржцы могли воспользоваться длинными ноябрьскими выходными и уехать отдыхать. Возможно, автомобилисты бросили свои машины из-за плохих погодных условий и гололедицы на дорогах. Как бы там ни было, но такого низкого максимума загруженности дорог в городе на Неве не было с лета.

Карта спб пробки

Одним из самых проблемных участков, по данным "Яндекс. Пробок", остается Невский район. Там уже в течение нескольких дней собираются пробки на внутреннем кольце КАД и на Народной улице. На этих участках дороги ведутся ремонтные работы.

Кроме того, в красный цвет окрашен центр Петербурга. На момент 12:00 осложнен проезд по Садовой улице от станции метро "Спасская" до Итальянской улицы. Также заторы наблюдаются на Большой Конюшенной улице, Малой Морской улице, Дворцовому проезду и др.

Ранее мы писали, что менее 65 % петербургских дорог соответствуют нормативам.

Фото: скриншот / "Яндекс. Пробки"