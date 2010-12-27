Менее 65 % петербургских дорог соответствуют нормативам

В Ленобласти показатели на 20 % ниже.

Стало известно, какое число дорог в регионах России соответствует нормативам. Результаты исследования опубликованы на сайте Единой межведомственной информационно-статистической системы.

Согласно данным таблицы, в 2018 году в Петербурге нормативным требованиям соответствовали только 64,3 % дорог. В 2017 году этот показатель был равен 64 %. В Ленобласти нормативам соответствуют 47,1 % дорог, при этом за год ситуация в лучшую сторону никак не изменилась.

В целом в СЗФО нормативным требованиям отвечают 35,9 % дорог. В 2017 году эта цифра достигала 35,1 %.

Лидером рейтинга по качеству дорог в 2018 году стала Москва, где требованиям соответствует 97 % дорожного полотна. На втором месте Ханты-Мансийский АО с показателем 84,5 %, на третьем – Ставропольский край (74,9 %). Самые плохие дороги оказались в Республике Марий Эл (1,4 %) и Саратовской области (9,9 %).

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