  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Фура собрала в кучу шесть машин на Народной улице
Сегодня, 14:25
90
Alena_Zinovieva

Фура собрала в кучу шесть машин на Народной улице

0 0

На месте аварии собралась большая пробка.

Днем 29 октября в Невском районе Петербурга произошла массовая авария. По словам очевидцев, на Народной улице фура собрала в кучу сразу шесть автомобилей. В сети появились фотографии с места происшествия.

На фото видно, что в замес попали легковушка, белый минивэн, внедорожник Toyota, LADA и пара грузовиков. Подробности происшествия выясняются. Свидетели аварии отмечают, что дорога в этом месте была не скользкой.

О пострадавших не сообщается. Однако ДТП усугубило и без того сложную дорожную ситуацию на Народной. Движение было ограничено из-за ремонтных работ. В совокупности с аварией в сторону центра затор растянулся более чем на 3 км.

Ранее мы писали, что в массовом ДТП на Митрофаньевском шоссе пострадали два человека.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, скриншот / Яндекс. Пробки

Теги: авария, дтп с фурой, массовое дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии