Фура собрала в кучу шесть машин на Народной улице

На месте аварии собралась большая пробка.

Днем 29 октября в Невском районе Петербурга произошла массовая авария. По словам очевидцев, на Народной улице фура собрала в кучу сразу шесть автомобилей. В сети появились фотографии с места происшествия.

На фото видно, что в замес попали легковушка, белый минивэн, внедорожник Toyota, LADA и пара грузовиков. Подробности происшествия выясняются. Свидетели аварии отмечают, что дорога в этом месте была не скользкой.

О пострадавших не сообщается. Однако ДТП усугубило и без того сложную дорожную ситуацию на Народной. Движение было ограничено из-за ремонтных работ. В совокупности с аварией в сторону центра затор растянулся более чем на 3 км.

Ранее мы писали, что в массовом ДТП на Митрофаньевском шоссе пострадали два человека.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, скриншот / Яндекс. Пробки