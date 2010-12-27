Фура собрала в кучу шесть машин на Народной улице

Днем 29 октября в Невском районе Петербурга произошла массовая авария. По словам очевидцев, на Народной улице фура собрала в кучу сразу шесть автомобилей. В сети появились фотографии с места происшествия.
На фото видно, что в замес попали легковушка, белый минивэн, внедорожник Toyota, LADA и пара грузовиков. Подробности происшествия выясняются. Свидетели аварии отмечают, что дорога в этом месте была не скользкой.
О пострадавших не сообщается. Однако ДТП усугубило и без того сложную дорожную ситуацию на Народной. Движение было ограничено из-за ремонтных работ. В совокупности с аварией в сторону центра затор растянулся более чем на 3 км.
Ранее мы писали, что в массовом ДТП на Митрофаньевском шоссе пострадали два человека.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, скриншот / Яндекс. Пробки
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