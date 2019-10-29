В массовом ДТП на Митрофаньевском шоссе пострадали два человека

Один из водителей получил тяжелые травмы, другой – средней степени тяжести.

Утром 29 октября в Адмиралтейском районе Петербурга произошла авария с участием трех машин, в которой пострадали два человека. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По словам правоохранителей, возле дома №4 на Митрофаньевском шоссе водитель Honda Accord выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя легковушками марок Fiat Ducato и Kia.

В результате ДТП водитель Honda Accord получил тяжелые травмы. Мужчину, который находился за рулем Kia, увезли в больницу с травмами средней степени тяжести. По факту случившегося проводится проверка.

Участники аварии парализовали одну из полос движения на Митрофаньевском шоссе. Другим автомобилистам приходится выезжать на встречную полосу, чтобы объехать ДТП. Согласно сервису "Яндекс. Пробки", этот участок дороги на момент 9:35 окрашен в красный цвет. Сейчас здесь наблюдается 5-балльный затор.

Фото: скриншот / Яндекс. Пробки, ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Видео: Piter.TV