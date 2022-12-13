Анналена Бербок побывала в Пекине : мнение экспертов

Глава МИД ФРГ прибыла в столицу Поднебесной вслед за Эмманюэлем Макроном и Урсулой фон дер Ляйен.

На прошлой неделе глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла в Пекин с официальном визитом. Дипломат побывала в столице Поднебесной вслед за Эмманюэлем Макроном и Урсулой фон дер Ляйен. На новость обратили внимание эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Как отметили авторы поста, Бербок попыталась уговорить Китай оказать влияние на Россию и обозначила интересы ЕС в Тайваньском проливе. В целом частые визиты европейских лидеров эксперты объясняют посещением Москвы Си Цзиньпином, которое может привести к усилению партнерства Китая с РФ. Тем не менее, их позиции незачительно отличаются: так, если Макрон намекнул на возможность несогласия с конфронтационной политикой США на Тайване, то Бербок пока мельком обозначила интересы Евросоюза.

Также телеграмеры напомнили, что министр обороны КНР будет находиться с визитом в Москве в период с 16 по 19 апреля.

Ранее эксперты прокомментировали вступление Финляндии в НАТО.

Фото: МИД России