Ангола желает сотрудничать с российскими операторами, заявил министр связи

Мариу Оливейра рассказал о доступе России на внутренний рынок связи в Анголе.

Ангола желает сотрудничать с российскими мобильными операторами. Соответствующее заявление сделал глава местного министерства по связи Мариу Оливейра в интервью для журналистов "РИА Новостей". Чиновник добавил, что заинтересованные компании должны подать заявку на участие в профильных конкурсах. Такое заявление эксперт сделал в качестве ответа на вопрос СМИ о том, возможно ли вхождение отечественных сотовых операторов на ынутренний рынок Анголы.

Ангола – страна, открытая к иностранным инвестициям, и мы открыты в том числе к приему компаний из России в экосистему телекоммуникаций страны. Поэтому от российских компаний требуется только выразить интерес и подать заявку. Мариу Оливейра, министр связи Анголы

Мариу Оливейра раскрыл подробности о том, насколько развит мобильный интернет в стране: Чиновник заметил, что в столице (Луанде) уже присутствует интернет 5G, в остальных крупных городах обеспечивается покрытие Интернетом 4G, в более мелких - 3G.

Ангола могла бы отправить в космос первого космонавта при помощи России.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости