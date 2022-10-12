Ангола могла бы отправить в космос первого космонавта при помощи России

Мариу Оливейра примет участие в запуске ракеты с ангольским спутником.

Ангола могла бы отправить в космическое пространство своего первого космонавта при помощи России. Соответствующее заявление в ходе интервью с журналистами "РИА Новостей" рассказал местный министр по вопросам связи Мариу Оливейра. Чиновник добавил, что на текущий момент рано говорить о конкретной дате такого полета. Однако, это "вполне возможно".

Да, это возможно, в Анголе большое количество молодежи, которая получает образование в данной сфере. Как мы знаем, все может случиться, и поэтому да, не могу сказать, когда, но это вполне возможно. Мариу Оливейра, министр связи Анголы

Эксперт пояснил, что его государство выходить на путь развития и изучения космоса. Мариу Оливейра планирует лично присутствовать на запуске с территории космодрома "Байконур" спутника Angosat-2, построенного в России для Анголы.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости