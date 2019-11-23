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В Англии разработали инструкцию по съемкам откровенных сцен

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Новое руководство уже одобрили представители Гильдии режиссеров Великобритании.

В субботу, 23 ноября, стало известно, что в Англии разработали инструкцию по съемкам откровенных сцен. Об этом сообщается на сайте ассоциации британских кинорежиссеров.

Памятка разработана для режиссеров, сценаристов и самих актеров. Согласно инструкции, артиста необходимо уведомить о съемках в полуобнаженном виде за 48 часов. Кроме того, актеров просят надевать специальное бикини и посещать кастинги с сопровождающим. Кинематографистов при этом просят при этом не просить актеров полностью раздеваться во время касинга. 

Инструкцию уже одобрили представители Гильдии режиссеров Великобритании.

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Видео: Youtube/ Durex Russia

 

 

Теги: кино, культура, ммировые новости
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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