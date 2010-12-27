Оперные певцы Петербурга номинированы на национальную премию "Онегин"

Вручение национальной премии состоится в Михайловском театре.

Первого декабря, в воскресенье, в Михайловском театре пройдет торжественная церемония вручения Национальной премии "Онегин". Среди номинантов оказались и петербургские оперные певцы.

В категории "Примадона" и "Мастер сцены" номинированы артисты Петербургского театра "Зазеркалье" Елена Максимова и Роман Арндт. Также за роль второго плана наградят Дарью Росицкую из этого же театра.

В первый день зимы на премии будет присутствовать 20 театров со всей Росии, а также отечественные и зарубежные оперные звезды. В этом году во внеконкурсной номинации "От России - с любовь" будет награждена румынская оперная певица Анджела Геолргиу. Во внеконкурсной номинации "Звезда" лауреатом будет объявлена меццо-сопрано Ольга Бородина.

Во время церемонии будут выступать всемирно известные артисты, среди которых председатель жюри - народный артист России Сергей Лейферкус.

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Фото: mikhailovsky.ru