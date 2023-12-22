Ангар в Выборгском районе потушили

С огнем боролись 30 спасателей и шесть спецмашин.

В Выборгском районе сегодня, 15 мая, произошел пожар. В поселке Новоселки, 2, полыхал ангар. Спасатели потушили пламя, никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Напомним, сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 11:12. Горел ангар размером 30х15 метров по всей площади. В 11:27 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС. Но спустя 25 минут возгорание удалось локализовать. В 12:35 здание потушили.

Уточняется, что с огнем боролись 30 спасателей и шесть спецмашин. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на Пулковском шоссе горел автомобиль.

Фото: Piter.tv