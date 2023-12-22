На Пулковском шоссе горел автомобиль

В Московском районе сегодня, 15 мая, произошел пожар. На Пулковском шоссе у дома 13, корпус 4, вспыхнул автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 12:06. В легковом автомобиле BMW горел салон и задняя часть на площади четыре квадратных метра.
Огнеборцы тушили пламя в течение 24 минут. В 12:30 пожар был ликвидирован.
Подробности уточняются. Никто не пострадал.
Ранее мы писали, что в БЦ "Финляндский" горела серверная.
Фото: Piter.tv
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