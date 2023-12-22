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На Пулковском шоссе горел автомобиль
Сегодня, 14:47
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На Пулковском шоссе горел автомобиль

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Огнеборцы тушили пламя в течение 24 минут.

В Московском районе сегодня, 15 мая, произошел пожар. На Пулковском шоссе у дома 13, корпус 4, вспыхнул автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 12:06. В легковом автомобиле BMW горел салон и задняя часть на площади четыре квадратных метра.

Огнеборцы тушили пламя в течение 24 минут. В 12:30 пожар был ликвидирован.

Подробности уточняются. Никто не пострадал. 

Ранее мы писали, что в БЦ "Финляндский" горела серверная.

Фото: Piter.tv

Теги: горел автомобиль, мчс, пулковском шоссе
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар,

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