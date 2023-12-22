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В БЦ "Финляндский" горела серверная
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В БЦ "Финляндский" горела серверная

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В 13:00 пожар был успешно ликвидирован.

В Калининском районе произошел пожар в бизнес-центре "Финляндский". Согласно информации, предоставленной пресс-службой ГУ МЧС России по Петербургу, сообщение о возгорании в доме 41 по улице Комсомола поступило в дежурную часть 15 мая в 12:34.

На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные расчеты, которые обнаружили, что на шестом этаже здания бизнес-центра в серверной горит обстановка на площади 1 кв.м..

В 13:00 пожар был успешно ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала. В операции по тушению пожара участвовали четыре единицы техники и 19 человек личного состава.

Ранее мы сообщили о том, что в  Мартышкино случился пожар на Морской улице.

Фото: Piter.TV

Теги: пожар, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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