В БЦ "Финляндский" горела серверная

В 13:00 пожар был успешно ликвидирован.

В Калининском районе произошел пожар в бизнес-центре "Финляндский". Согласно информации, предоставленной пресс-службой ГУ МЧС России по Петербургу, сообщение о возгорании в доме 41 по улице Комсомола поступило в дежурную часть 15 мая в 12:34.

На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные расчеты, которые обнаружили, что на шестом этаже здания бизнес-центра в серверной горит обстановка на площади 1 кв.м..

В 13:00 пожар был успешно ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала. В операции по тушению пожара участвовали четыре единицы техники и 19 человек личного состава.

Ранее мы сообщили о том, что в Мартышкино случился пожар на Морской улице.

Фото: Piter.TV