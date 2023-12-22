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В Выборгском районе горит ангар
Сегодня, 12:06
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В Выборгском районе горит ангар

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Пожар произошел в поселке Новоселки. В 11:27 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС. 

В Выборгском районе сегодня, 15 мая, произошел пожар. В поселке Новоселки, 2, загорелся ангар. Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 11:12. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Известно, что  ангар размером 30х15 метров  горел по всей площади. В 11:27 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС. Спасатели локализовали пожар в 11:55. 

Здание тушат шесть единиц техники и 30 человек личного состава МЧС. По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в Мартышкино случился пожар на Морской улице.

Фото: Piter.tv

Теги: 1бис, горит ангар, мчс, новоселки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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