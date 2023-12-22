В Выборгском районе горит ангар

Пожар произошел в поселке Новоселки. В 11:27 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС.

В Выборгском районе сегодня, 15 мая, произошел пожар. В поселке Новоселки, 2, загорелся ангар. Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 11:12. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Известно, что ангар размером 30х15 метров горел по всей площади. В 11:27 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС. Спасатели локализовали пожар в 11:55.

Здание тушат шесть единиц техники и 30 человек личного состава МЧС. По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv