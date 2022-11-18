Анджей Дуда призвал польский бизнес "отважно" начать восстановление Украины

В Польше прогнозируют "борьбу и конкуренцию" за право участвовать в подобных проектах.

Президент Польши Анджей Дуда призвал местный бизнес "отважно" начать восстановление Украины. Глава государства надеется на то, что польские предприниматели будут вкладываться в проекты, которые помогут киевскому режиму. Соответствующее заявление политик сделал в ходе выступления в рамках "Конгресса 590", организованного в Жешуве.

Мы - непосредственный сосед, и со всей уверенностью мы будем принимать участие в восстановлении. В этом у меня нет никаких сомнений. Я призываю действовать отважно. Мы постараемся создать для это хорошие условия Анджей Дуда, президент Польши

В настоящее время Польша ведет переговоры о восстановлении Украины с властями соседней страны. Анджей Дуда уверен в том, что за подряды на восстановительные работы на Украине будет вестись конкуренция.

Дуда заявил, что ПВО Польши не имела возможности сбить упавшую на ее территорию ракету.

Фото и видео: YouTube / Prezydent RP Andrzej Duda