Дуда заявил, что ПВО Польши не имела возможности сбить упавшую на ее территорию ракету

Глава Польши рассказал о возможностях ПВО страны вблизи госграницы.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что местная система противовоздушной обороны не имела возможности сбить упавшую на ее территорию ракету. Соответствующей информацией глава государства поделился в ходе выступления на мероприятии "Конгресс 590", проводимого в Жешуве.

Две семьи в Пшеводуве потеряли своих близких. Упала ракета. Шесть километров от нашей границы. На поле, но уже на нашей территории. Удалось ли ее перехватить? Нет. Не удалось ее перехватить. Такова правда. Анджей Дуда, президент Польши

По мнению чиновника, ни одна страна в мире не имеет такой системы ПВО, которая была бы способна защитить всю территорию государства, особенно на небольшом расстоянии от государственной границы в том случае, если на участке нет стратегических объектов. Трагедию с гибелью жителей страны политик считает несчастным случаем. Он пояснил, что боеголовка приземлилась в районе сельскохозяйственных весов, на которых находился один из погибших сотрудников, а также человек, который прибыл на тракторе для взвешивания зерна.

Дуда заявил, что следов падения второй ракеты на территории Польши не обнаружено.

Фото и видео: YouTube / Prezydent RP Andrzej Duda