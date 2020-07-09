Андрей Воробьев: школы Подмосковья приняли 88 детей из Белгородской области

Глава Подмосковья рассказал о помощи властей прибывшим из приграничного с Украиной региона.

Глава Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что школы в регионе приняли 88 детей из Белгородской области, которые прибыли на территорию субъекта после начала обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление чиновника приводит телеканал "360". Глава Подмосковья пояснил, что дети будут в безопасности, им власти окажут необходимую поддержку.

У себя дома они учились дистанционно, потому что было страшно выходить на улицу. И сейчас нужно сделать так, чтобы дети снова почувствовали себя в безопасности, нашли друзей и не отставали от программы. Андрей Воробьев, глава Подмосковья

Чиновник добавил, что специально выделенные школьные автобусы будут доставлять учащихся из Белгородской области на учебу из пунктов временного размещения. Дети также уже новые получили канцелярские принадлежности для занятий. Андрей Воробьев выразил благодарность всем тем, кто "включился в работу" по этому вопросу. Взрослые граждане, прибывшие из приграничного региона, получат помощь в трудоустройстве. Однако в большинстве своем прибывшие - матери с детьми. Им помогут решить вопросы с местами в детских садах, образовательных учреждениях.

Губернатор Подмосковья заявил о получении выплат 55% семей мобилизованных.

Фото: YouTube / Губернатор