Андрей Воробьев оценил запрет алкомаркетов во дворах Подмосковья

Глава Подмосковья объяснил, что закон стал реакцией на жалобы жителей.

Продажу алкоголя запретили в жилых домах Московской области. Все алкомаркеты, в которых вход и выход находятся со стороны двора, будут закрыты. Соответствующий закон московская областная дума приняла при поддержке регионального губернатора Андрея Воробьева. Такой информацией поделились журналисты телеканала "360.ru". Чиновники упоминал, что ранее от местного населения поступали регулярные жалобы на подобные торговые точки. За прошлый год эксперты зарегистрировали около двух тысяч подобных обращений. Аналогичные заявления принимают и депутаты.

Если зайти во дворы многих наших городов, мы увидим абсолютную доступность алкоголя. И это притом что такое находится на пути в школу или из детского сада. Наша задача — убрать то, что беспокоит родителей. Справедливо беспокоит. Андрей Воробьев, глава Подмосковья

По его словам, местные власти провели большую содержательную работу с теми, кто продает алкоголь. В результате с бизнесом найден консенсус, который вылился в законодательный консенсус. Теперь администрация запрещает не только продажу алкоголя с 23 часов вечера до 08 часов утра, но и продажу алкоголя во дворах. Особое беспокойство властей в Подмосковье вызывают те алкомаркеты, вход в которые располагается со стороны двора или выходит прямо на детскую площадку. Так у подрастающего поколения с раннего возраста перед глазами формируется представление о нормализации употребления спиртосодержащей продукции. Андрей Воробев полагает, что такая ситуация недопустима.

В Подмосковье задержали администратора телеграм-канала по подозрению в вымогательстве.

Фото: Вконтакте / Андрей Воробьев