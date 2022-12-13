Андрей Рублев вышел во второй круг Australian open

Россиянин обыграл австралийца Доминика Тима.

Российский представитель Андрей Рублев обыграл австралийского спортсмена Доминика Тима, после чего вышел во второй круг международного чемпионата Australian Open (Открытый чемпионат Австралии), который является первым по счету соревнованием серии турниров Большого шлема. Встреча в ходе первого круга завершилась между оппонентами со счетом 6:3, 6:4, 6:2. Напомним, что Тим оказался в основной сетке игроков, получив от организаторов мероприятия специальное приглашение (wild card). Соперники провели на корте 2 часа 10 минут. В следующем этапе первая ракетка России Рублев встретится с победителем матча Макс Пёрселл (Австралия) - Эмиль Руусувуори (Финляндия).

Напомним, что Australian Open проходит в австралийском городе Мельбурне. Состязания завершатся 29 января. Действующим победителем турнира на текущий момент остается испанец Рафаэль Надаль, который в финале 2022 года обыграл россиянина Даниила Медведева.

Медведев вышел во второй круг Australian Open.

Фото и видео: YouTube / dotdotennisTV