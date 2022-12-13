Медведев вышел во второй круг Australian Open

Россиянин обыграл американца Маркоса Гирона.

Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии.

В матче первого круга соперником восьмой ракетки мира был американец Маркос Гирон. Медведев одержал победу со счетом 6:0, 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 36 минут.

Следующим соперником Медведева на Australian Open станет австралиец Джон Миллман. Напомним, в прошлом году россиянин дошел до финал турнира, но уступил титул испанцу Рафаэлю Надалю.

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Видео: YouTube / Wide World of Sports