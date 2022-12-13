Касаткина проиграла Бенчич в финале турнира в Аделаиде

Игра закончилась с результатом 6:0, 6:2.

Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла швейцарской спортсменке Белинде Бенчич в финале международного теннисного турнира, который проводился на территории австралийского города Аделаида. Общий призовой фонд данного мероприятия составил 780 тысяч долларов. Во втором розыгрыше состязания иностранка смогла одолеть первую ракетку России. Матч завершился счетом 6:0, 6:2. Оппонентки провели на корте 1 час 7 минут. Напомним, что Белинде Бенчич сейчас 25 лет. Девушка ранее становилась золотой медалисткой на летней Олимпиаде в Токио. Спортсменка также побеждала в пяти турнирах, проводимых под эгидой WTA (Женской теннисной ассоциации) в одиночном разряде. Для россиянки Касаткиной данный финал стал первым с августа 2022 года, когда она стала лидером в канадском городе Гранби.

Касаткина победила Квитову в четвертьфинале турнира в Аделаиде.

Фото и видео: WTA