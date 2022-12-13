Касаткина победила Квитову в четвертьфинале турнира в Аделаиде

Матч продолжался 1 час 32 минуты.

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в полуфинал турнира WTA 500 в Аделаиде. Призовой фонд составляет 780 637 долларов.

В четвертьфинале соперницей восьмой ракетки мира была чешская спортсменка Петра Квитова. Касаткина одержала победу со счетом 6:3, 7:6. Матч продолжался 1 час 32 минуты.

Следующей соперницей Касаткиной на турнире станет победительница пары Беатрис Аддад Майя (Бразилия) – Паула Бадоса (Испания).

Ранее мы сообщали, что Рублев проиграл Коккинакису во втором круге турнира в Аделаиде.

Видео: YouTube / WTA