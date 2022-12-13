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Касаткина победила Квитову в четвертьфинале турнира в Аделаиде

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Матч продолжался 1 час 32 минуты.

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в полуфинал турнира WTA 500 в Аделаиде. Призовой фонд составляет 780 637 долларов.

В четвертьфинале соперницей восьмой ракетки мира была чешская спортсменка Петра Квитова. Касаткина одержала победу со счетом 6:3, 7:6. Матч продолжался 1 час 32 минуты.

Следующей соперницей Касаткиной на турнире станет победительница пары Беатрис Аддад Майя (Бразилия) – Паула Бадоса (Испания).

Ранее мы сообщали, что Рублев проиграл Коккинакису во втором круге турнира в Аделаиде.

Видео: YouTube / WTA

Теги: wta 500, аделаида, дарья касаткина, петра квитова
Категории: Лента новостей, Спорт, Теннис,

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