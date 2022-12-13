  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:08
60
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Андрей Рублёв потерпел поражение в парном разряде на старте турнира в Роттердаме

0 0

Россиянин проиграл австралийцу Алексу Де Минауру.

Российский спортсмен Андрей Рублёв потерпел поражение в одиночном и парном разряде на старте международного теннисного турнира  нидерландском городе Роттердам.  Таким образом представитель РФ завершил свое выступления на мероприятии, общий призовой фонд которого достигает в 2023 году два миллиона евро. В матче первого круга участник под вторым номером посева проиграл австралийцу Алексу Де Минауру. Игра на корте завершилась с результатом 4:6, 4:6 в пользу иностранца. Встреча между оппонентами продолжалась 1 час 21 минуту. За выход в 1/4 финала соревнований Де Минаур поспорит против американца Максимом Кресси.

Андрей Рублев не смог пробиться в полуфинал Australian open.

Фото и видео: YouTube / Tennis TV

Теги: андрей рублев, первый круг, роттердам
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Спорт, Теннис,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии