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Андрей Минин из администрации Ленобласти получил должность в "Северном потоке-2"
Сегодня, 6:53
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lesjasap

Андрей Минин из администрации Ленобласти получил должность в "Северном потоке-2"

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Чиновник покинул должность председателя Комитета по внешним связям ради новой работы.

Глава комитета по внешним связям Ленинградской области переходит в "Северный поток-2". Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. По словам чиновника, Андрей Минин перейдет на новую должность уже со второго декабря. Он назначен руководителем представительства проекта по Петербургу и Ленобласти. 

На данный момент сам Минин сведения подтвердил. Он объяснил, что "Северный поток-2" подписал соглашение с правительством области по реализации социальных проектов, а также инициатив, направленных на улучшение экологической обстановки, области культуры и здравоохранения.

Особенно это будет касаться Кингисеппского района, где проходит трубопровод. Я буду курировать проекты, рассчитанные до 2030 года

прокомментировал спикер

Информации о том, кто займет освободившееся место в администрации Ленобласти нет. На пост рассматривается около десятка кандидатов. В должности главы комитета Минин работал с 2012 года.

Ранее Piter.tv писал о том, что первомайское сельское поселение расширит сферы сотрудничества с Литвой.

Фото: Piter.tv
 

Теги: андрей минин, ленобласть, северный поток-2
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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Сегодня 6:57

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