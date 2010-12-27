Андрей Минин из администрации Ленобласти получил должность в "Северном потоке-2"

Глава комитета по внешним связям Ленинградской области переходит в "Северный поток-2". Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. По словам чиновника, Андрей Минин перейдет на новую должность уже со второго декабря. Он назначен руководителем представительства проекта по Петербургу и Ленобласти.
На данный момент сам Минин сведения подтвердил. Он объяснил, что "Северный поток-2" подписал соглашение с правительством области по реализации социальных проектов, а также инициатив, направленных на улучшение экологической обстановки, области культуры и здравоохранения.
Особенно это будет касаться Кингисеппского района, где проходит трубопровод. Я буду курировать проекты, рассчитанные до 2030 года
прокомментировал спикер
Информации о том, кто займет освободившееся место в администрации Ленобласти нет. На пост рассматривается около десятка кандидатов. В должности главы комитета Минин работал с 2012 года.
Ранее Piter.tv писал о том, что первомайское сельское поселение расширит сферы сотрудничества с Литвой.
Фото: Piter.tv
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