Первомайское сельское поселение расширит сферы сотрудничества с Литвой

В особенности будут задействованы сферы туризма, образования и социальных услуг.

В Первомайском сельском поселении Выборгского района планируется расширение и развитие многогранных форм сотрудничества с Литвой. В особенности будут задействованы сферы туризма, образования и социальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Визит литовской делегации, под руководством генконсула Литовской Республики в Санкт-Петербурге Дайнюса Нумгаудиса прошел в канун международного дня защиты детей, приходящийся на первый день лета.

С российской стороны делегацию возглавил председатель комитета по внешним связям Ленинградской области Андрей Минин.

Глава администрации Первомайского сельского поселения Сергей Тищенков отмечает, что договор о сотрудничестве был заключен в 2014 году, в настоящее время формат расширяется.

В рамках рабочего визита гости ознакомились с новыми технологиями, внедряемыми в сфере образования в Первомайской школе, работой Первомайского Дворца культуры. Представители литовской делегации в формате видеопрезентации поделились литовским опытом работы в сфере образования и культуры, а также раскрыли туристический потенциал Зарасайского района Литовской республики.

Также обсуждались вопросы расширения действующих форм международных деловых отношений.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО