Андрей Аствацатуров возглавил факультет свободных искусств и наук СПбГУ

Как рассказал Аствацатуров, с 2023 года факультет будет работать по немного скорректированному учебному плану,

В пятницу, 13 января, стало известно, что писатель Андрей Аствацатуров стал Исполняющим обязанности декана факультета свободных искусств и наук СПбГУ. Информация об этом появилась на сайте факультета.

Как рассказал Аствацатуров, с 2023 года факультет будет работать по немного скорректированному учебному плану,

Андрей Аствацатуров — известный филолог и писатель, в вузе он является профессором истории зарубежной литературы в вузе. Читателям известен по роману "Люди в голом", который вышел в 2009 году и стал "книгой месяца" по версии журнала GQ. Еще одна книга Аствацатурова "Скунскамера" вошла в шорт-лист премии Сергея Довлатова.

Напомним, что Алексей Кудрин был уволен из Санкт-Петербургского госуниверситета по собственному желанию. Это произошло через месяц после того, как факультет свободных искусств и наук СПбГУ остался без декана.

Ранее за непристойный юмор уволили преподавателя английского в СПбГУ. Преподаватель просил студенток присылать не видео Home Reading, а Home Video c танцами.

Фото: Вконтакте / Андрей Аствацатуров