Оперный певец даст концерт 12 апреля.

Итальянский оперный певец Андреа Бочелли даст на Пасху концерт в пустом Миланском соборе. Об этом сообщил мэр города Джузеппе Сала через свой аккаунт на Facebook. Чиновник пояснил, что 12 апреля католический мир будет отмечать праздник, несмотря на то, что в стране карантинные меры продлены до 13 апреля.

Сала добавил, что созвонился с Бочелли. Певец подтвердил свою готовность выступить в соборе с несколькими произведениями духовной музыки. Начало выступления запланировано на 19 часов.

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Видео: YouTube/Andrea Bocelli

