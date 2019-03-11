Аналитик оценил смартфоны Pixel 7 и Pixel 7 Pro

Обе модели никогда не продавали в России.

На днях Google провёл презентацию новых смартфонов Pixel 7 и Pixel 7 Pro. Обе модели никогда не продавались в РФ. Их качество оценил владелец и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с телеканалом "360".

По словам эксперта, Pixel занимают лишь 2% рынка США, поэтому их можно назвать относительно популярными среди американцев. В других странах, где доступен этот бренд, его смартфоны также не особо востребованы. Текущее обновление не произвело фурор, поскольку Pixel 7 и Pixel 7 Pro отличаются от предшественников лишь некоторыми параметрами, например – возможностями камеры и экранов. Также их снабдили новыми функциями Android, подчеркнул специалист.

Линейку Pixel покупают, как правило, фанаты Google, которые хотят получить чистый Android. Но с точки зрения качества у этих аппаратов постоянно возникают те или иные проблемы, как аппаратные, так и программные, поэтому качество не выдерживает критики. Эльдар Муртазин, владелец и ведущий аналитик Mobile Research Group

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Фото: YouTube / Made by Google (скриншот)