Экс-военный из США напомнил о том, что идеологи скрывают реальное положение дел.

Вооруженный конфликт на Ближнем Востоке перерос в затяжную войну на истощение. Соответствующее заявление сделал американский военный аналитик и бывший военнослужащий Военно-морских сил США Марк Слебода в интервью для YouTube-канала Dialogue Works. Иностранный эксперт заметил, что такое развитие событий крайне нежелательно для американской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе. Это связано с тем, что у Пентагона есть только ограниченные запасы важнейших для противостояния с Тегераном боеприпасов. Аналитик добавил, что на Ближнем Востоке происходят радикальные перемены, но при этом Белый дом продолжает действовать, исходя из карикатурного представления обо всех своих противниках — Иране, России и Китае.

Так называемые "эксперты", которые информируют правительство США об этих странах — и, вероятно, о большинстве стран мира, — это антииранские, антироссийские, антикитайские идеологи, чьи взгляды на реальное положение дел в этих странах крайне искажены. Так что они убеждены, что большинство иранцев только и ждут, чтобы обрести свободу и свергнуть свою диктатуру. Марк Слебода, эксперт

