Аналитик Пермяков: отключение России от интернета станет мировой проблемой

Российский аналитик Руслан Пермяков заявил, что отключение Москвы от интернета станет мировой проблемой. Такое заявление журналистам "РИА Новостей" сделал заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия". Эксперт напомнил о том, что это решение - невыгодное для Запада, так как их трафик проходит через узлы связи, находящиеся на территории РФ. В противном случае ситуация может привести к глобальным сбоям.
Это огромная компьютерная сеть, мы подключены к ней с помощью менее десятка узлов связи - в том числе на западной и на восточной границах. Свой трафик через нас проводят и другие страны.
Руслан Пермяков, аналитик
Напомним, что ранее американское издание NBC News со ссылкой на собственные источники сообщало о том, что спецслужбы США предлагают президенту Джо Байдену варианты проведения "масштабной кибератаки" против РФ. В частности, Вашингтон рассматривает возможность нарушения онлайн-соединений по стране, вмешательство в функционирование железнодорожных стрелочных переводов и отключение электроэнергии. Больше рисков Пермяков видит в отключении РФ от международной банковской системы SWIFT.
Банкоматы в Петербурге опустели из-за числа желающих снять деньги.
Фото: Piter.tv
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