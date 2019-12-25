Банкоматы в Петербурге опустели из-за числа желающих снять деньги

В некоторых банках, попавших под санкции, перестали действовать карты за границей.

В Петербурге участились жалобы от горожан на невозможность снять деньги в банкоматах. В том, что часть терминалов действительно опустошена, убедились наши коллеги из других петербургских СМИ.

Ажиотаж вокруг снятия налички подтвердили в "Альфа-Банке" и банке "Тинькофф". По данным Банка России, 24 февраля россияне сняли со своих счетов более 100 млрд рублей.

При этом крупнейшие банки опровергли информацию, что их клиенты могут остаться без наличных денег. Об этом говорится в официальном заявлении нескольких российских банков, попавших под санкции в связи с военными действиями на Украине. В их числе ВТБ, банк "Открытие", "Альфа-Банк" и др.

В пятницу, 25 февраля, в некоторых банках, попавших под санкции, перестали действовать карты за границей. Кроме того, клиенты этих банков лишились возможности управлять своими финансами через сервисы Apple Pay и Google Pay.

Ранее мы писали, что у Гостиного двора полицейские устроили концерт в поддержку действий России на Украине.

Фото: ВКонтакте / Питер | Читай Пиши Люби