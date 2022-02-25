У Гостиного двора полицейские устроили концерт в поддержку действий России на Украине

Сотрудники культурного центра регионального управления МВД исполняют популярные песни.

В пятницу, 25 февраля, у Гостиного двора устроили концерт в поддержку действий России на Украине. Вчера на этом же месте прошла антивоенная акция. Суды Петербурга получили более 150 административных дела за антивоенный митинг. Об этом сообщают в социальных сетях.

Сотрудники культурного центра регионального управления МВД исполняют песни Александра Пахмутова "Русский вальс", "Птица счастья завтрашнего дня" Николая Добронравова, "Разговор со счастьем", известный по советскому фильму "Иван Васильевич меняет профессию" и другие. По словам очевидцев, композиции Любэ и Кобзона не звучали.

Ранее 24 февраля в Петербурге: антивоенная акция и реакция горожан на обострение конфликта в Украине.

Видео: Вконтакте / Александр Мраморнов, Telegram / Протестный Петербург