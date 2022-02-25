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Суды Петербурга получили более 150 административных дела за антивоенный митинг

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Одному человеку уже вынесли наказание в виде 5 суток ареста.

Районные суды Петербурга начали рассматривать дела о массовом пребывании граждан в одном месте, нарушающим общественный порядок. Больше всего материалов поступило в Красносельский районный суд — 37 дел, сообщила объединенная прес-служба судов Петербурга.

Речь идет материалах, которые были составлены 24 февраля за участие в несогласованной антивоенной акции у Гостиного двора. По одному из дел (организация или проведение несогласованного мероприятия) уже назначили наказание в виде ареста на пять суток.

На данный момент в суды поступило 152 материала. 

По информации ОВД-Инфо (признан иноагентом), накануне были задержаны не менее 450 человек. 

Фото: Piter.tv 

Теги: административные дела, митинг
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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