Суды Петербурга получили более 150 административных дела за антивоенный митинг

Одному человеку уже вынесли наказание в виде 5 суток ареста.

Районные суды Петербурга начали рассматривать дела о массовом пребывании граждан в одном месте, нарушающим общественный порядок. Больше всего материалов поступило в Красносельский районный суд — 37 дел, сообщила объединенная прес-служба судов Петербурга.

Речь идет материалах, которые были составлены 24 февраля за участие в несогласованной антивоенной акции у Гостиного двора. По одному из дел (организация или проведение несогласованного мероприятия) уже назначили наказание в виде ареста на пять суток.

На данный момент в суды поступило 152 материала.

По информации ОВД-Инфо (признан иноагентом), накануне были задержаны не менее 450 человек.

Фото: Piter.tv