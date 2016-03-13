24 февраля в Петербурге: антивоенная акция и реакция горожан на обострение конфликта в Украине

Piter.tv собрал в этом материале основные новости 24 февраля.

В ночь на четверг, 24 февраля, началось проведение специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. Минобороны РФ начало уничтожение украинских военных баз. В связи с этим рейсы из Пулково на юг России массово задерживают и отменяют, а вечером у Гостиного двора прошла антивоенная акция. Piter.tv собрал в этом материале основные новости 24 февраля.

Рейсы из Пулково на юг России массово задерживают и отменяют

Так, с 8 утра петербуржцы не могут вылететь в Астрахань, Симферополь и другие города. Также отменен самолет из Белгорода в Петербург, который должен был отправиться в 9:40. Не смог вылететь из Пулково самолет в обратном направлении, запланированный на 8:40.

УЕФА переносит финал Лиги чемпионов из Петербурга

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенесет финальный матч Лиги чемпионов из Петербурга. На внеочередном заседании исполкома УЕФА, которое состоится в пятницу, 25 февраля, планируется утвердить это решение. Новое место проведения финала Лиги чемпионов еще неизвестно. Кроме этого, баскетбольный клуб "Барселона" может не приехать на матч с "Зенитом" в Петербург. Информация об этом появилась в соцсетях клуба.

Петербургское судно попало под артобстрел в Азовском море

В Азовском море российские гражданские грузовые суда SGV-Flot и Serafim Sarovsky, одно из них принадлежит петербургской компании "Контур СПб", подверглись ракетному удару Вооружённых сил Украины. Огонь вёлся со стороны Мариуполя. В результате нефтегруз SGV-Flot получил повреждения, на борту вспыхнул пожар. Сообщается, что один из членов команды получил тяжелое ранение.

"Нет войне". Знаменитые петербуржцы прокомментировали "военную спецоперацию" России на территории Украины

Среди петербургских деятелей, которые высказались об обострении ситуации с Украиной, были Михаил Виноградов, президент Фонда Петербургская политика, Иван Ургант, Лев Авербах, директор частной скорой помощи "Coris", Александр Запесоцкий, доктор культорологии, член-корреспондент РАН, ректор СПбГУП, Мария Тиника, основатель сообщества "Деревья Петербурга" и другие.

Начались задержания на антивоенной акции в Петербурге

У Гостиного двора к семи вечера начались задержания на антивоенной акции. Порядка 200 человек собрались на площади напротив метро. К 19.30 было задеражно, предположительно, более 50 человек. Позже стало известно, что сотрудники Росгвардии оцепили Дворцовую площадь в Петербурге. Как сообщает ОВД-Инфо* (признан иноагентом), по предварительным итогам антивоенной несогласованной акции в Петербурге задержали 128 человек.

Oxxxymiron отменил концерты в Петербурге и Москве

Как сообщил Оксимирон, перенос концертов связан с обострением конфликта на Украине. Он добавил, что не может проводить развлекательные мероприятия, пока жители Киева вынуждены прятаться в подвалах и метро.

Фото и видео: Telegram / ПЬЯTNIЦА