В США прокомментировали желание Лондона спровоцировать Москву для того, чтобы США четко указали на позицию по Украине.

Для того, отвлечь собственное население от внутренних проблем, власти Великобритании стремятся развязать большую войну и с этой целью провоцируют Москву. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Dialogue Works сделал западный политолог Алекс Крайнер. Иностранный эксперт заметил, что Соединенное королевство сейчас открыто демонстрирует мировому сообществу свою агрессию в отношении российского руководства. В частности, Лондон не исключает провокации, потому что надеются, что Кремль отреагирует на это таким образом, что Дональду Трампу придется решать, на чьей же стороне он выступает.

Британцы отчаянно пытаются развязать какую-то большую войну, провоцируя Россию, потому что у них дома ситуация на грани революции или гражданской войны. <…> Британцы — главные разжигатели конфликта на Украине против России. Алекс Крайнер, эксперт

Ранее глава российской службы внешней разведки (СВВ) Сергей Нарышкин на Международном форуме по безопасности в мае 32026 года говорил о том, Великобритания играет крайне деструктивную роль, подстрекая континентальных союзников киевского режима к прямому юоестолкновению с Россией.

Крайнер: Запад готовит Балтийский регион как новый фронт против России.

Фото: YouTube / Dialogue Works