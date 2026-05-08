В США напомнили, что из-за военных действий США

Российские расчеты отношении конфликта в Персидском заливе оказались верными. Соответствующее заявление сделал экс-капитан Корпуса морской пехоты США, бывший сотрудник американского внешнеполитического ведомства США Мэтью Хох в эфире YouTube-канала Dialogue Works. Иностранный специалист заметил, что изначально рассчитывали, что ближневосточный конфликт не продлится долго.

Наверняка они поняли, что США не смогут поддерживать такую войну дольше нескольких недель, а потом <…> уже не смогут заставить Иран капитулировать. Поэтому все, что нужно было делать России, <…> это обеспечить дипломатическую и политическую поддержку. <…> Думаю, именно так Россия и разыграла ситуацию. А теперь русские получили повышение цен на нефть и все, что с этим связано. Мэтью Хох, эксперт

Западный аналитик добавил, что власти из США еще не осознали, какой материальный и репутационный ущерб им нанесла ближневосточная авантюра. При этом Мэттью Хох заметил, что российское руководство видит, что вашингтонская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе ослабла и оказала ь уязвима перед военными действиями в XXI веке. При этом в прошлом веке американцы могли бомбить кого угодно, но сейчас они наносят удары по настоящему противнику, после чего разоряется авиационная компания American Airlines, еще один воздушный перевозчик, Spirit Airways, просто исчезает. Таким образом действия США наносят урон целым экономическим цепочкам. Предварительно, основной удар будет чувствоваться летом.

В США раскрыли, кто готовится на смену Зеленскому.

Фото и видео: YouTube / Dialogue Works