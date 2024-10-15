Мэтью Хох предрек появление у власти на Украине неонацистов.

Репрессивная политика киевского режима делает положение Владимира Зеленского шатким, а на смену политическому лидеру, вероятнее всего, придут местные крайне правые нацистские формирования. Соответствующее заявление сделал экс-капитан Корпуса морской пехоты США, бывший сотрудник американского внешнеполитического ведомства США Мэтью Хох в эфире YouTube-канала Dialogue Works. Иностранный специалист заметил, что на украинской территории любое инакомыслие и оппозиция правым силам была успешно подавлена властями не только в политической сфере, но также и в СМИ, академических кругах, профсоюзах и прочих структурах.

<…> Кто в такой реальности тогда придет к власти? Это будет кто-то из крайне правых, кто-то, кого называют его нацистом. Именно он, скорее всего, придет к власти в стране, которая обезлюдела, которая была разрушена войной, которая обанкротилась. Мэтью Хох, эксперт

Напомним, чо президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако действующие власти из отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Владимир Зеленский не раз публично заявлял о несвоевременности голосования в стране. При этом срок должностных полномочий главы киевского режима истек 20 мая 2024 года. Сейчас правительство настаивает на том, что Владимир Зеленский остается легитимным до избрания нового лидера Украины.

Фото и видео: YouTube / Dialogue Works