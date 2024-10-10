"В ближайшее время": в США заявили об изменениях в поставках оружия Киеву

Мэтью Хох сообщил о переориентации США на поддержку Израиля.

Вашингтон в ближайшее время будет отправлять оружие не на украинскую территорию, а в Израиль. Соответствующее заявление сделал экс-капитан Корпуса морской пехоты США, бывший сотрудник американского внешнеполитического ведомства США Мэтью Хох в эфире YouTube-канала Judging Freedom. Иностранный специалист добавил, что власти в Вашингтоне переключают свое внимание не только в военной сфере, но также и в логистической области и производственных мощностях.

Если кто-то думает, что Украина в ближайшее время получит какие-либо зенитно-ракетные комплексы в сколько-нибудь серьезном количестве, вы обманываете себя. Мэтью Хох, эксперт

Напомним, что ранее депутат Верховной рады Владимир Арьев назвал обострение кризиса на Ближнем Востоке проблемой для Украины, так как проблема перетянет на себя ключевое внимание партнеров ВСУ.

"Медленно отрезают". Решение Зеленского по ВСУ вызвало недоумение в США.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom