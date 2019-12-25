В США заметили, что союзники могут помочь Украине только "проигрывать медленнее".

Коллективный Запад и Украина, несмотря на все прилагаемые усилия со стороны международных союзников, не смогли и не смогут переломить ситуацию в вооруженном конфликте с Россией. Соответствующее заявление сделал своей аудитории бывший американский дипломат Джим Джатрас в эфире YouTube-канала. Иностранный специалист заметил, что государства не способны противостоять Москве, а Кремль не может проиграть противникам, так как речь идет о жизненно важном для России вопросе в сфере национальной безопасности.

Я не вижу никакой возможности, чтобы все, что делают Запад и Украина, смогло переломить ситуацию. Так что получается, что максимум, чего они могут добиться, <…> это чтобы Украина проигрывала медленнее, но исход при этом не изменился. <…> Я думаю, именно это сейчас и происходит. Джим Джатрас, эксперт из США

Джим Джатрас пояснил, что ока европейские политические элиты открыто говорят о подготовке к боевым действиям, но в реальности государства даже близко не готовы к противостоянию с Россией. Эксперт добавил, что не верит в том, что Еврлпа сможет подготовиться к этому процессу даже к 2030 году.

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Фото: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive