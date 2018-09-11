  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:33
214
lesjasap
Код вставки плеера

Амстердам отказался принимать "Евровидение-2020"

0 0

Уже три города отказались организовывать мероприятие.

В Амстердаме отказались проводить песенный конкурс "Евровидение" в 2020 году. Оказалось, что подходящий для этого концертный зал Ziggo Dome уже занят на планируемые даты. Немногим ранее от организации события отказались в Гааге и Бреде.

На очереди в принятии решения остаются пять городов. Среди них: Роттердам, Утрехт,  Хертогенбос, Арнем и Маастрихт. Окончательный выбор должен быть сделан в августе этого года. 

Ранее Piter.tv писал о том, что Лазарев представил русскоязычную версию песни Scream.

Видео: YouTube/Krisztian Botos

Теги: амстердам, евровидение-2020, нидерланды
Категории: Картина дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии