Амстердам отказался принимать "Евровидение-2020"

Уже три города отказались организовывать мероприятие.

В Амстердаме отказались проводить песенный конкурс "Евровидение" в 2020 году. Оказалось, что подходящий для этого концертный зал Ziggo Dome уже занят на планируемые даты. Немногим ранее от организации события отказались в Гааге и Бреде.

На очереди в принятии решения остаются пять городов. Среди них: Роттердам, Утрехт, Хертогенбос, Арнем и Маастрихт. Окончательный выбор должен быть сделан в августе этого года.

Ранее Piter.tv писал о том, что Лазарев представил русскоязычную версию песни Scream.

Видео: YouTube/Krisztian Botos