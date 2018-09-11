Амстердам отказался принимать "Евровидение-2020"

В Амстердаме отказались проводить песенный конкурс "Евровидение" в 2020 году. Оказалось, что подходящий для этого концертный зал Ziggo Dome уже занят на планируемые даты. Немногим ранее от организации события отказались в Гааге и Бреде.
На очереди в принятии решения остаются пять городов. Среди них: Роттердам, Утрехт, Хертогенбос, Арнем и Маастрихт. Окончательный выбор должен быть сделан в августе этого года.
Ранее Piter.tv писал о том, что Лазарев представил русскоязычную версию песни Scream.
Видео: YouTube/Krisztian Botos
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