Лазарев представил русскоязычную версию песни Scream

Вместе с этой композицией певец занял третье место на "Евровидении-2019".

Российский певец Сергей Лазарев на концерте в честь Дня России спел русскоязычную версию Scream ("Крик"). Вместе с этой композицией певец занял третье место на "Евровидении-2019". Трансляцию концерта вел 12 июня телеканал "Россия-1".

Накануне этого события певец анонсировал в Instagram свое выступление и выразил надежду, что русский "Крик" всем понравится не меньше, чем Scream. Кроме того, Лазарев поздравил всех россиян с праздником и пожелал стране мира, процветания и светлого будущего.

Музыкальный конкурс "Евровидение-2019" проходил в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Лазарев с песней Scream получил 369 баллов и занял третье место.

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Видео: Instagram / i_am_sergeevna_88