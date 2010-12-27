Фото со свадьбы Сергея Лазарева взорвало интернет

На снимке певец стоит у алтаря с незнакомкой в свадебном платье.

Фотография со свадьбы российского певца Сергея Лазарева буквально взорвала сеть. Поклонники артиста гадают, кто эта незнакомка, которая стоит вместе с Лазаревым у алтаря в свадебном платье.

Мнения пользователей интернета на этот счет разделились. Одни уверены, что стройная красавица-брюнетка - это израильская модель, которая заставила Лазарева остепениться. В пользу этого ходят слухи, что у певца появился второй ребенок, восьмимесячная дочь, которую он тщательно скрывает от общественности.

Также есть версия, что это свадьба была спланирована для съемок нового клипа. Кто-то из присутствующих мог воспользоваться моментом и тайно сделать снимок торжественной церемонии.

Так это или нет, пока неизвестно. Представительница певца Елена не в курсе, что это за снимок. Однако она уверена, что вскоре Лазарев сам прояснит эту ситуацию.

Ранее мы писали, что Сергей Лазарев и Полина Гагарина выступят на "Алых парусах".

Фото: Instagram / gavrilovnak1