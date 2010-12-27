Сергей Лазарев и Полина Гагарина выступят на "Алых парусах"

Для выпускников Северной столицы споет главные звезды отечественной эстрады.

Организаторы "Алых парусов" объявили хедлайнера праздника выпускников на дворцовой площади в 2019 году. Ими станут певцы Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Музыканты выступят в ночь ан 24 июня на Дворцовой площади.

Также в праздничной программе запланированы выступления диджея Маркуса Рива, дуэта #2МАШИ, певицы Зары и Леры, группы "Марсель", Юлии Паршуты. Владимира Преснякова и BURITO.

В этом году на празднике ожидается 33 000 выпускников петербургских школ. Сам праздник посетят около 1,5 миллионов горожан и гостей столицы.

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