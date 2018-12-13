Amnesty International назвала узниками совести всех задержанных участников первомайских шествий

Международная организация Amnesty International назвала всех задержанных на первомайских шествиях "узниками совести". Об этом сообщила директор российского представительства Наталья Звягина.
По ее словам, массовые задержания, демонстративная жестокость полиции и ночные суды стали олицетворением современной России. Она отметила, что власти оказались неспособны уважать свободу "даже согласованных" собраний.
В частности ее слова относятся к главе местного штаба Навального Александру Шуршеву и директору "Открытой России" Андрею Пивоварову, которые в ходе ночного суда получили 10 суток ареста за нарушение проведения демонстрации. В Amnesty International заявили, что обвиняемые будут считаться узниками совести вне зависимости от того, были ли их мероприятия согласованы властью.
Фото: "Отрытая Россия", Александр Шуршев/вк
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