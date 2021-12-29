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Американский врач Свифт: риск заражения омикроном повышается через шесть недель
Сегодня, 10:06
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Американский врач Свифт: риск заражения омикроном повышается через шесть недель

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Мелани Свифт рассказала об особенностях "омикрона" для переболевших пациентов.

Американский врач Мелани Свифт заявила о том, что риск заражения омикроном повышается через шесть недель. Такой статистикой специалист по вопросам вакцинации населения от коронавирусной инфекции в медицинской клинике Mayo поделилась в эфире радиостанции Minnesota Public. Повторно заразиться южноафриканским штаммом ковида у перенесших болезнь пациентов риск возрастает уже спустя 45 дней после первого диагноза.

В течение первых шести недель после заражения COVID-19 повторное заболевание случается крайне редко. Поэтому люди могут предполагать, что они защищены от инфекции в течение примерно полутора месяцев.

Мелани Свифт, доктор

Эксперт напомнила слушателям о том, что традиционно считается, что у переболевших COVID-19 существует иммунная защита от повторного заражения. Она якобы действует на протяжении трех месяцев. Однако с появлением более агрессивного "омикрон"-штамма стали учащаться повторные случаи заражения. Они происходят менее, чем за 90 дней.

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Фото: Piter.tv
 

Теги: мелани свифт, омикрон-штамм
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Общество, Здоровье,

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