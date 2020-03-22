Американский военный журнал нашел недостаток у Ту-160

Обзор бомбардировщика привел в издании National Interest журналист Калеб Ларсон.

В американском издании назвали единственный недостаток российского военного бомбардировщика Ту-160. В материале National Interest отмечается, что у самолета не наблюдается стелс-режима – скрытности от радаров. Несмотря на этот недостаток, журналист считает Ту-160 самым быстрым и тяжелым бомбардировщиком из когда-либо созданных в мире, отличающимся маневренностью.

На сегодняшний день на службе в российской авиации находится 18 таких самолетов.

Ранее мы сообщали о том, что польское издание Onet обеспокоено тем, что Россия в скором времени поставит на боевое дежурство Радиолокационную станцию (РЛС) нового поколения "Воронеж". В Польше опасаются, что она может стать "электронным колпаком" для Европы.

Видео: Youtube/Russia Insight