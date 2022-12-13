Американский военный объяснил провал планов США на Украине словами о Путине

Скотт Риттер рассказал о нехватке боеприпасов у ВСУ и росте производительности ВПК России.

Бывший американский разведчик из Корпуса морской пехоты Скотт Риттер объяснил провал планов Вашингтона на Украине словами о российском президенте Владимире Путине. В эфире YouTube-канала Judging Freedom гость шоу пояснил, что власти США допустили серьезный просчет в отношении руководителя Кремля. По мнению аналитика, при помощи регионального кризиса Белый дом намеревался ослабить Вооруженные силы РФ или даже организовать в стране государственный переворот. Однако на самом деле уровень общественной поддержки Владимира Путина внутри страны не только не уменьшился, но и наоборот, значительно вырос.

Тот, кто думает, что у нас может получиться сместить Путина, просто ничего не знает ни о Путине, ни о России, ни о всей ситуации в целом. Скотт Риттер, разведчик США в отставке

Скотт Риттер считает, что в тот момент, пока страны-участницы НАТО страдают т острой нехватки боеприпасов, необходимых для отправки Вооруженным силам Украины, России же удалось укрепить военно-промышленный комплекс.

В США заявили, что Украина скоро падет без отправки войск НАТО.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom