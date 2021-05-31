Эксперт назвал необходимые шаги по исследованию распространения штамма инфекции.

Американский ученый предупредил об угрозе COVID-26 и COVID-32. Такое заявление в эфире местного телеканала NBC сделал декан Национальной школы тропической медицины Питер Хотес в Хьюстоне штата Техас. По мнению эксперта, сейчас следует выяснить, при каких обстоятельствах распространяется новый штамм инфекции. Это позволит избежать повторения подобной ситуации в будущем.

Это уже третья масштабная эпидемия или пандемия коронавируса в XXI веке. Мать-природа дает нам понять, что будет дальше. Если мы не разберемся в полной мере в происхождении COVID-19, то будут COVID-26 и COVID-32. Питер Хотес, аналитик из США

Хотес руководит центром по разработке коронавирусных вакцин в Техасе. Он уверен, что для ученых получить информацию о распространении ковида крайне важно не только для Пекина или Вашитнгтона, но и для всего мира. Он предлагает отправить в китайскую провинцию Хубэй минимум на шесть месяцев группу специалистов, включающую вирусологов, эпидемиологов, экспертов по летучим мышам. Они должны получить образцы вируса, а также человеческой крови и крови животных в регионе.

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Видео: YouTube / NBC News