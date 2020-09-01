Ученые выяснили, сколько составляет предел человеческой жизни

Предел человеческой жизни составляет 120 – 150 лет.

Руководитель проекта mHealth в компании Gero Тимофей Пырков сообщил "РИА Новости", что предел человеческой жизни составляет 120 – 150 лет. Это обусловлено тем, что организм к этому возрасту утрачивает способность восстанавливаться.

Группа российских ученых, которую возглавил сооснователь компании Gero Петр Федичев, выяснила, что мешает людям жить дольше 120 лет. Для этого исследователи проанализировали биобанки США и Великобритании, где содержится информации о состоянии здоровья человека.

"Наша модель показала, что к возрасту 120-150 лет человек должен полностью утратить способность к восстановлению. При этом любой, даже небольшой, стресс может привести к смерти", - сказал Тимофей Пырков.

По его словам, под стрессом понимаются также изнуряющие тренировки, недосып, болезни и так далее. Ученый отметил, что

"Раз признаком продолжительности жизни является не биологический возраст, а скорость восстановления, то и терапию надо проверять на предмет того, насколько она улучшает способность восстанавливаться, а не просто снижает биологический возраст", - сказал он.

При этом ученые разработали приложение, позволяющее распознавать скорость восстановления человека. Для этого достаточно обычного смартфона и фитнес-трекера. Приложение в том числе измеряет интенсивность ходьбы и то, как она меняется в течение дня.

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