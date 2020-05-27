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Американский телеведущий Фэллон извинился за пародию с гримом "блэкфейс"

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Джимми Фэллон извинился за скетч, в котором он пародирует Криса Рока.

Американский телеведущий Джимми Фэллон извинился за пародию с гримом "блэкфейс". Об этом иностранец написал в собственном аккаунте в Twitter. Звезда программы Tonight Show на телеканале NBC считает, что не имел права пародировать в 2000 году Криса Рока при помощи театрального грима "блэкфэйс".

Я принял ужасное решение сделать пародию на Криса Рока в "блэкфейсе". Этому нет оправданий. Я прошу прощения за это бесспорно оскорбительное решение

Джимми Фэллон, американский телеведущий Tonight Show 

Американец поблагодарил общественность за то, что привлекли его к ответственности. Скетч Фэллона стал вирусным и получил широкое обсуждение в социальных сетях. Многие пользователи Twitter призвали ведущего покинуть проект Tonight Show.

Появился трейлер четвертого сезона "Фарго" с Крисом Роком.

Видео: Youtube/BrokenVolume

Теги: nbc, tonight show, блэкфейс, джимми фэллон, крис рок
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура,

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