Американский телеведущий Фэллон извинился за пародию с гримом "блэкфейс"

Джимми Фэллон извинился за скетч, в котором он пародирует Криса Рока.

Американский телеведущий Джимми Фэллон извинился за пародию с гримом "блэкфейс". Об этом иностранец написал в собственном аккаунте в Twitter. Звезда программы Tonight Show на телеканале NBC считает, что не имел права пародировать в 2000 году Криса Рока при помощи театрального грима "блэкфэйс".

Я принял ужасное решение сделать пародию на Криса Рока в "блэкфейсе". Этому нет оправданий. Я прошу прощения за это бесспорно оскорбительное решение Джимми Фэллон, американский телеведущий Tonight Show

Американец поблагодарил общественность за то, что привлекли его к ответственности. Скетч Фэллона стал вирусным и получил широкое обсуждение в социальных сетях. Многие пользователи Twitter призвали ведущего покинуть проект Tonight Show.

Появился трейлер четвертого сезона "Фарго" с Крисом Роком.

Видео: Youtube/BrokenVolume