Появился трейлер четвертого сезона "Фарго" с Крисом Роком

Премьера нового сезона намечена на 19 апреля.

В пятницу, 10 января, в сети появился трейлер четвертого сезона "Фарго". Ролик опубликован на YouTube-канале TV Promos.

В сюжете нового сезона история противостояния двух мафиозных группировок — афроамериканской и итальянской. Действие происходит в Канзас-Сити в 50-е годы. Главные роли в нём исполнят Крис Рок, Джейсон Шварцман, Бен Уишоу и другие.

Премьера нового сезона намечена на 19 апреля.

Ранее мы сообщали о том, что во втором сезоне "Ведьмака" появятся представители ЛГБТ.

Видео:TV Promos/YouTube